Voormalig Grand Prix-paard Michigan overleden

Voordat Michigan bij de familie Prijs op stal kwam, werd hij in Nederland uitgebracht door Arjen Teeuwissen en Wendy van der Helm. Daarna werd hij naar de Verenigde Staten verkocht, waar hij onder het zadel van young riders-amazone Catherine Malone goud won op de Noord-Amerikaanse kampioenschappen.

Na zijn periode in de Verenigde Staten kwam Michigan weer terug naar Nederland, waar Chiara de teugels overnam. De combinatie won onder andere alle junioren-rubrieken op CDI Compiègne in 2011. Met Noa nam Michigan onder andere deel aan CDI Hagen. Vier jaar geleden ging de ruin op 22-jarige leeftijd met pensioen.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!