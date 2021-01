Voormalig internationaal dressuurruiter en FEI-jurylid Barry Marshall overleden

Barry Marshall is op donderdag 14 januari 2021 op 69-jarige leeftijd overleden. De voormalig internationaal dressuurruiter en FEI-jurylid vocht zeven maanden lang tegen leverkanker. Marshall was naast ruiter en jurylid ook actief als trainer. In 1992 was hij bondscoach van het Britse team dat aan start kwam op de Olympische Spelen in Barcelona.

Marshall ontmoette zijn vrouw Leonie op het Bradbourne Riding & Training Centre. Hij raakte door haar geïnspireerd en ontwikkelde een passie en liefde voor de dressuursport. Tijdens de zwangerschap van zijn vrouw, nam Marshall de teugels van haar toppaard Othello over. De combinatie vertegenwoordigde Groot-Brittannië in de jaren ’70 onder andere op de Wereldkampioenschappen in Goodwood.

Jurycarrière

In de jaren daarna focuste Marshall zich steeds meer op zijn carrière als jurylid. Vanaf 1994 promoveerde hij naar internationaal jurylid. Marshall jureerde o vele internationale wedstrijden, waaronder FEI Wereldbekerwedstrijden. De laatste jaren uitte Marshall zijn liefde voor de paardensport met het mennen. Een passie die hij ontwikkelde dankzij zijn stiefdochter Sara.

Bron: British Dressage