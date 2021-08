Voormalig KWPN-hengst El Capone verder onder Micky Schelstraete

Micky Schelstraete heeft sinds twee maanden de voormalig KWPN-goedgekeurde El Capone (UB40 x OO Seven) onder het zadel. De twaalfjarige ruin begon zijn carrière op veelbelovende wijze onder het zadel van Marieke van der Putten, maar werd in 2016 verkocht aan Andreas Helgstrand. Een jaar later keerde hij alweer terug naar Nederlandse bodem en maakte in 2019 zijn rentree met Stal van Silfhout-ruiter Marc Amat Montenegro.

“Twee maanden zit ze nu in het zadel en met de hulp van Marieke van der Putten zijn ze super goed bezig samen. Een sensibel paard met een pittig karakter, maar wat doen ze het goed en wat vind ik dat knap”, schrijft Micky’s moeder Jonna Schelstraete trots op Facebook. De jonge amazone heeft daarmee naast KWPN-hengst Cachet L (Jazz x Ferro) en Knight Rider (Uphill x San Remo) haar derde Subtop-paard.

Carrière

El Capone werd in 2012 bij het KWPN goedgekeurd en werd het jaar daarop derde in de Pavo Cup-finale. Daarna won hij twee jaar op rij de KWPN Hengstencompetitie, werd reservekampioen in de Pavo Cup, won goud op de Indoorkampioenschappen ZZ-Licht en maakte niet lang daarna een geslaagd debuut in de Lichte Tour. Na de verkoop aan Helgstrand en terugkeer op Nederlandse bodem liep El Capone een aantal Lichte Tour-proeven met Marc Amat Montenegro.

