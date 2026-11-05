Voormalig Nederlands EK-pony King Stayerhof’s Jango vervolgt carrière in Duitsland

Petra Trommelen
Voormalig Nederlands EK-pony King Stayerhof’s Jango vervolgt carrière in Duitsland featured image
Evi van Rooij met King Stayerhof's Jango. Foto: Paardenkrant / Melanie Brevink-van Dijk
Door Petra Trommelen

De inmiddels 17-jarige King Stayerhof’s Jango (Kosmo van Orchid’s x Jacobspeel’s Rocky) heeft een nieuwe bestemming gevonden. De NRPS-ruin, die onder Evi van Rooij en later Sara Holleman en Michelle Verbij succesvol was in de internationale ponysport, vervolgt zijn carrière in Duitsland.


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