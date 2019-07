Voormalig NMK-kampioene en Grand Prix-merrie Eskara de Jeu naar Australië

Nog geen twee weken na een veelbelovend debuut in de Grand Prix is Eskara de Jeu (Jazz x Jetset-D) van Harald Meijer en Margreet de Boer met bemiddeling van Annemieke Vincourt verkocht naar Australië. De voormalig NMK-kampioene kwam ruim een jaar geleden bij Marjan Hooge onder het zadel en groeide van de Lichte Tour door naar het hoogste niveau.

Op de stamboekkeuring in Boijl in het jaar 2012 was Eskara de Jeu van fokster Emmy de Jeu de opvallendste merrie en verdiende mede dankzij 90 punten voor de draf een bovenbalk van 85/85. In augustus werd de merrie datzelfde jaar kampioene van de Nationale Merriekeuring. Een jaar later maakte Eskara de Jeu haar verwachtingen waar in de IBOP en kon huiswaarts keren met 83,5 punten.

Subtop

De merrie liep haar eerste ZZ-Zwaar-wedstrijden onder het zadel van Veronique Roerink en won in 2017 haar Lichte Tour-debuut op Indoor Tolbert. In mei 2018 verscheen de merrie in de ring onder Marjan Hooge. Na een succesvolle periode stapte het duo over naar de Zware Tour. Dit jaar reed Hooge de merrie internationaal U25 Grand Prix op CDI Exloo en eerder deze maand volgde de overstap naar de Grand Prix.

Bron: Horses.nl