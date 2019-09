Voormalig Olympisch kampioen Ivan Mikhailovich Kizimov (91) overleden

Ivan Mikhailovich Kizimov is zondag 22 september 2019 op 91-jarige leeftijd overleden. De Russische ruiter begon zijn carrière als jockey, ging verder als spring- en eventingruiter, maar vond zijn ware roeping in de dressuursport. Kizimov nam met twee verschillende paarden vier keer deel aan de Olympische Spelen en werd in zijn thuisland beschouwd als de meest vooraanstaande dressuurruiter.

Kizimov reed zijn eerste Spelen in 1964 en won toen de bronzen teammedaille. Vier jaar later veroverde hij zilver met het team en won individueel goud. In 1972 eindigde hij individueel net naast het podium, maar kreeg toen wel goud omgehangen met het team. Op Europese- en Wereldkampioenschappen veroverde hij nog meerdere medailles in verschillende kleuren.

Bron: Eurodressage