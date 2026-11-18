Diva Royal (Don Frederico x Warkant), het voormalige internationale Grand Prix-paard van Dorothee Schneider, is op 17 november 2026 overleden. De merrie is overleden aan de gevolgen van koliek, zo meldt Dressursport Kim.
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Kim Horses.nl/Dressursport Bron:
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