Voormalig VSN-winnaar Hexagon’s Fusion overleden

Hexagon's Fusion (Rubiquil x Krack C), in 2014 winnaar van de VSN Trofee, is op twaalfjarige leeftijd overleden. De KWPN'er liep anderhalf jaar geleden bij een ongeluk in de paddock een ernstige blessure op en werd recent geëuthanaseerd.

Thamar Zweistra stuurde Fusion op vierjarige leeftijd naar de titel in de VSN Trofee. De hengst, toen nog in eigendom van Leunus van Lieren en Stal Zegwaard, kreeg van gastruiter Patrick van der Meer het hoogste cijfer en versloeg daarmee de als tweede geplaatste Ferrero (v. Rhodium). Daags na zijn overwinning werd bekend gemaakt dat Fusion verkocht was aan Haras de Hus in Frankrijk. Daar kwam hij onder het zadel bij Jessica Michel Botton. Zij reed hem in oktober datzelfde jaar naar de bronzen medaille op het Frans kampioenschap voor vierjarigen.

Een paar jaar later werd Fusion aangeschaft door het Australische Willinga Park. In de eerste instantie nam Brett Parbery de verdere opleiding van de vos voor zijn rekening, maar daarna nam Jayden Brown de teugels over.

Bron: Eurodressage/Horses.nl