Voormalig Wereldkampioen en KWPN-goedgekeurde Dramatic overleden

Dramatic (Don Frederico x Weltmeyer) is op 22-jarige leeftijd overleden. De ruin werd in 2008 op zesjarige leeftijd gehuldigd als Wereldkampioen van de Jonge Dressuurpaarden. Met de Duitse amazone Lisa-Marie Marx schopte het tot de (nationale) Grand Prix, maar de hooggespannen verwachtingen heeft hij nooit waargemaakt.

De voorheen bij meerdere Duitse stamboeken en het KWPN goedgekeurde Dramatic kwam in 2008 via de kleine finale in de finale terecht en sleepte daar het goud in de wacht. In de kwalificatieproef had de zwarte Don Frederico-zoon veel last van de fotografen en wilde het allemaal niet lukken, maar Jana Freund zette in de kleine finale alles op alles en kwalificeerde zich met een 8,64 toch nog voor de finale. In de finale greep Dramatic tegen alle verwachtingen in de titel.

Carrière

Dramatic werd als jong paard aangeschaft door Fiona Bigwood en zij haalde de hengst na de Wereldkampioenschappen naar huis. Zijn lastige karakter bleek een uitdaging en Dramatic verhuisde meerdere keren tussen Groot-Brittannië en Duitsland. In tussentijd werd hij gecastreerd. Uiteindelijk kwam hij via de Duitse handelaar Arnold Winter bij Lisa-Marie Marx terecht. Zij schopte het met de ruin tot nationaal Grand Prix-niveau, maar reed voornamelijk kleinere Lichte Tour-wedstrijden met hem. In 2019 ging hij met sportief pensioen.

Nafok

Dramatic tekende voor het vaderschap van een aantal internationale dressuurpaarden: de Grand Prix-paarden Don Dramatic (Elizaveta Orekhova), Du Coeur (Maria Pais Do Amaral), Enigmatic W (Sophia Moreau) en Dynamic RS (Martha Fernandez), de Lichte Tour-paarden Double Trouble (Mark van den Donk), Dramatic Conquest (Kate Cowell) en Dramatika V (Quinn Ridgway). Dramatic bracht één goedgekeurde zoon: Diego Star.

Bron: Horses.nl/Eurodressage