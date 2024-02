VSN-trofee winnares Hannelinde GLN met sportief pensioen

De Noorse Grand Prix-amazone Celina Badstangen heeft besloten om de twaalfjarige merrie Hannelinde GLN met vervroegd sportief pensioen te laten gaan. ''Na een herhaaldelijke blessure heb ik besloten dat ik geen nieuwe sportdoelen meer met haar nastreef, maar in plaats daarvan krijgt ze hopelijk een nieuwe ‘carrière’ als moeder'', schrijft Badstangen zelf op haar Instagram account.

De Glock’s Dream Boy-dochter is in Nederland gefokt door Van der Linden en kwam op de veulenveiling Prinsjesdag in 2012 in de handen van Tim Coomans. In 2015 werd ze de winnares van de VSN-finale en een jaar later werd de merrie het hoogtepunt op de Excellent Dressage Sales. Na een spannend biedduel werd ze voor een bedrag van 175.000 euro afgeslagen, waarna ze zich in 2017 onder het zadel van de Spaanse Ainhoa Prada kwalificeerde voor het WK voor jonge dressuurpaarden.

Sportief intermezzo

Na haar deelname aan het WK voor jonge dressuurpaarden verdween Hannelinde GLN enige tijd uit beeld, maar keerde in 2021 weer terug in de sport met in het zadel de Noorse Celina Badstangen. Badstangen, die traint bij Werndl in Aubenhausen, bracht haar in 2022 voor het eerst uit op nationaal Young Riders-niveau in Beieren en Oostenrijk om vervolgens in 2023 de doorgroei naar (Under 25) Grand Prix-niveau te maken.

Fokmerrie

De Noorse amazone meldt op Instagram dat ze de merrie wil inzetten in de fokkerij. ”Mijn droom is om mijn passie met het fokken voort te zetten en ik ben erg dankbaar dat ik dit bijzondere paard in mijn leven heb.”

