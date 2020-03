Walk of Fame-tegel Anky en Bonfire naar Rotterdamsche Manège

De Walk of Fame-tegel van Anky van Grunsven en Bonfire (Welt As x Praefectus xx), die in de jaren '90 onderdeel was van de Walk of Fame langs de waterkant op de stoep van de Schiedamsedijk - het Rotterdamse equivalent van de Hollywood Walk of Fame - is verhuisd naar de Rotterdamsche Manège. In 2010 moest de Walk of Fame verhuizen, maar in het centrum van Rotterdam Zuid konden niet alle vijftig tegels geplaatst worden.