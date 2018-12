Warm welkom voor Begijnhoeve-bewoners

Nadat afgelopen oktober bekend werd dat de Begijnhoeve verkocht is aan de familie Gates, gaf Rob van Puijenbroek aan op zoek te gaan naar een locatie om een nieuwe stal te bouwen. In de tussentijd kunnen de Begijnhoeve-bewoners terecht op de stal van Arjen Teeuwissen en zijn partner Frank Garritsen. De verhuizing is nu begonnen en er wachtte een warm welkom in Vlimmeren.