Wat hebben de Titanic en de kür op muziek met elkaar te maken?

Heel veel! Je komt erachter op zaterdagavond 15 oktober op Indoor Friesland, voorafgaand aan de grote finale Kür op Muziek van de CDI3* Grand Prix. In een hele bijzondere clinic over de kür als samenspel van klanken, performance, emotie en optische illusie wordt de beroemde dressuurrubriek eens nader onder de loep genomen.

Met medewerking van Joyce Heuitink en de ambassadeur van Indoor Friesland, Marten Luiten, neemt kürproducent Jacquelien Vriese van Symphoneon Sound Design ons aan de hand van mooie voorbeelden mee door het proces dat ruiter en kürproducent doorlopen voordat het eindproduct klaar is om het publiek kippenvel te bezorgen.

Optische illusie

Waarom versterkt bepaalde muziek de uitgestrekte draf wel en waarom doet andere muziek dat juist helemaal niet? Wat kun je met optische illusie en hoe belangrijk is het emotie op te roepen met je kür? En wat heeft de film The Titanic te maken met een kür op muziek? Je krijgt het antwoord op zaterdagavond 15 oktober voorafgaand aan de CDI3* Grand Prix Kür op Muziek.

Finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

Al op vrijdagavond 14 oktober zijn dansende paarden te zien in het WTC Expo in Leeuwarden. Dan staat de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie als sportief hoogtepunt op het programma. Omringd door mooie shows strijden de beste ruiters en amazones om de winst in de finales van de U25, Lichte Tour en Zware Tour.

Friese paarden

Met bovendien deelname van absolute wereldtoppers als Dinja van Liere, Marieke van der Putten, Sönke Rothenberger en wereldkampioene Charlotte Fry belooft Indoor Friesland een geweldig concours te worden. Het dressuurevenement wordt op zondag afgesloten met een familie- en vriendenprogramma met o.a. de Future Guys, Horse Ball, tuigpaarden, een show van Britt Dekker en haar Friese paard Johnny, PaardenpraatTV, hoogspringen met Jur Vrieling en uiteraard Friese paarden. Kortom: Indoor Friesland mag je gewoon niet missen!

Ga naar www.indoorfriesland.nl voor het programma en het bestellen van tickets.

Bron: Persbericht