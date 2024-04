WB-finale Jubileum voor Isabell Werth in Riyad

Het is bijna zover, van 16 tot en met 20 april vinden in Riyad de wereldbekerfinales voor spring- en dressuurruiters plaats. Ook Isabell Werth is van de partij, en dat maar liefst voor de vijfentwintigste keer. Ditmaal zal ze in de ring verschijnen met de achttienjarige Emilio (v.Ehrenpreis NRW). In een interview met de FEI vertelt ze: "De wereldbeker werd in het begin niet zo goed geaccepteerd, maar heeft zich nu gevestigd als het hoogtepunt van het indoorseizoen. Het heeft er mede aan bijgedragen dat de dressuur nu het hele jaar door plaatsvindt."

Werth heeft tot nu toe met negen verschillende paarden in de finale gestaan en vijf keer gewonnen, Emilio wordt haar tiende partner in de FEI Dressage World Cup™ Finale. Over hem zegt ze het volgende: “Emilio is een uitzonderlijk paard. Als je zegt dat paarden een zevende zintuig hebben, dan heeft Emilio ook een achtste. Hij is zo gevoelig en heeft zoveel intuïtie. Paarden hebben spirit nodig en Emilio heeft een ongelooflijke spirit en elasticiteit.”

Dressuursport internationaal presenteren

Het houden van de WB-finale in Riyad bracht nogal wat discussie met zich mee, de verre reis en de zeer andere klimaatomstandigheden zijn dan ook voor sommige ruiters de reden geweest om niet naar Riyad af te reizen. Werth heeft zo haar eigen redenen om wel te gaan: “Het is goed om de ontwikkeling in de Saoedische sportscene te zien, vooral in de paardensportdisciplines waar mannen en vrouwen op gelijke voet strijden, het is een geweldige ontwikkeling. Ik denk ook dat we er gerust van uit kunnen gaan dat onze sport daar heel goed gepresenteerd zal worden en dat we geweldige omstandigheden zullen vinden en ik hoop dat we misschien een paar nieuwe dressuurfans kunnen inspireren. Het is in ieder geval belangrijk dat de dressuursport zo internationaal mogelijk wordt gepresenteerd en ik kijk uit naar deze verdere internationale ervaring.”

Pizzamuziek

Op de vraag welke kür ze gaat rijden, antwoordt de amazone: “We houden het zeker bij zijn beproefde kür op de muziek van Italiaanse operamelodieën van Puccini en Verdi. Toen ik de muziek voor het eerst hoorde, dacht ik: dat klinkt als pizzamuziek. Maar sindsdien: Emilio en ik houden van deze muziek en de Kür!”

Bron: FEI