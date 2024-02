WEC Ocala breidt faciliteiten uit: ‘Dressuur ondersteunen als een essentieel onderdeel van de paardensport’

Met het toekomstige verdwijnen van Equestrian Village (het terrein waar het Global Dressage Festival wordt georganiseerd) in Wellington in het achterhoofd, doet het World Equestrian Center (WEC) in Ocala een interessante bekendmaking: Ocala wil meer focussen op de dressuursport. Met onder andere de bouw van zeven nieuwe buitenpistes en een gloednieuwe, geklimatiseerde binnenhal (inclusief tribunes) wil het WEC de beleving van de dressuurruiters op hun terrein aanzienlijk verbeteren.

Momenteel wordt er op het terrein hard gewerkt aan de afronding van de geklimatiseerde binnenhal (Indoor Arena 6) evenals aan de zeven vernieuwde buitenpistes, waarbij ook veel aandacht wordt gegeven aan het aanzicht rondom deze pistes. Dit alles moet in het voorjaar van 2024 klaar zijn, vlak voor het echte dressuurgeweld los gaat barsten op het terrein. De kalender van het WEC kent inmiddels een goed gevuld programma.

Langetermijnvisie

“Er is een langetermijnvisie voor dressuur bij het WEC”, vertelt Roby Roberts, CEO van het World Equestrian Center aan Horsesdaily. “We zijn gefocust op de toekomst van de sport in onze faciliteit en enthousiast over de verbeteringen. Onze toewijding aan dressuur wordt elk jaar hoger en we zullen de dressuur blijven ondersteunen als een essentieel onderdeel van de paardensport bij WEC.”

Riding Academy Hotel

Naast het huidige Equestrian Hotel opent in het voorjaar van 2024 een nieuw hotel zijn deuren, het Riding Academy Hotel. Dit hotel biedt nog eens ruimte aan 390 kamers op het terrein waar deelnemers gebruik kunnen maken van vijfsterren voorzieningen.

Bron: Horses.nl/ Horsesdaily/ WEC