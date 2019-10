Wegen Jose Daniel Martin Dockx en sponsor scheiden

De Spaanse dressuurruiter Jose Daniel Martin Dockx maakt op zijn Facebookpagina bekend dat de samenwerking met zijn sponsor Kimberly Van Kampen van Hampton Green Farms eindigt. Beide partijen hebben twaalf jaar samengewerkt.

De samenwerking heeft voor de Spanjaard mooie prestaties te weeg gebracht met de hengst Grandioso (v. Adelante). Martin Dockx nam in 2016 deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In 2015 maakt hij bij de Europese Kampioenschappen in Aken deel uit van het Spaanse team. Hier behaalde de combinatie in de Grand Prix een score van 71.343%. In 2014 was het paar bij het WK in Caen aanwezig en scoorde 74.243% in de Grand Prix.

Nieuwe toekomst

Op Facebook spreekt de Spanjaard zijn waardering uit naar zijn sponsor. Martin Dockx: ”Ik wil mijn sponsor Kimberly Van Kampen bedanken voor het vertrouwen dat ik in deze jaren heb opgebouwd. Nu kijk ik met veel enthousiasme, hoop en optimisme uit naar een nieuwe toekomst. Ik hoop nieuwe uitdagingen en doelen te bereiken.”

