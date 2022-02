Wegen scheiden van KNHS Talent Levi Driessen en Maxime van der Vlist

Aan de samenwerking tussen eventing- en springruiter Levi Driessen en dressuur amazone Maxime van der Vlist is een einde gekomen. Twee jaar geleden begonnen zij samen op Stal Geotrade Equestrian in Vught aan een nieuw avontuur.

“De afgelopen periode is onze stal ontzettend gegroeid met handel en wedstrijdpaarden voor de eventing- en springsport. Dan blijkt in de praktijk dat het niet altijd handig is om een dressuurpaard te trainen of les te geven tussen alle spring en crosshindernissen in. Omdat Maxime sinds november 2021 de hengsten rijdt voor Stal van de Sande, in verband met de zwangerschap van Kim Koolen, heeft ze besloten haar paarden daar onder te brengen. Jammer maar een begrijpelijke keuze”, aldus Levi Driessen.

Bron: Geotrade Equestrian