Werndls Daily Mirror met pensioen

Het negentienjarige internationale Grand Prix-paard Daily Mirror (Damon Hill x Florestan I) gaat met pensioen. Benjamin Werndl stuurde de Westfaler-ruin met 83,995% naar de vierde plaats in de Wereldbeker-kür in Basel. Daarmee neemt Daily Mirror op een sensationele manier afscheid van de sport.

“Beter had ik ons gezamenlijke afscheid van de sport niet kunnen voorstellen. Ik wil lieve Flora (Daily Mirrors eigenaresse, red.) bedanken dat ze dit bijzondere paard aan mij ter beschikking heeft gesteld. Dankzij ‘Ken’ kon ik me voor het eerst bij de wereldtop rijden. En ik ben ook hartstikke dankbaar dat hij bij ons op Aubenhausen mag blijven”, aldus Werndl.

Werndl reed in 2017 zijn eerste internationale Grand Prix met Daily Mirror. In het jaar daarna zetten ze hun eerste 80%-plus score neer. Na een succesvol Wereldbekerseizoen in 2018-2019 reed de Duitser in 2019 zijn eerste Wereldbekerfinale, daar werd hij met 79,118% twaalfde in de kür. In februari ’20 zette de combinatie op de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg een PR van 86,170% neer. Daarna volgden er nog top drie-klasseringen in Zakrzow, Mariakalnok, München-Riem, Aken, Ludwigsburg en Stuttgart.

Bron: Horses.nl/Instagram Benjamin Werndl