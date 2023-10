Wesley Mulder in drie rollen naar Indoor Friesland: ‘Onze sport toegankelijker maken voor het grote publiek’

Wesley Mulder gaat op Indoor Friesland zijn internationale rentree maken maar hij komt niet alleen als springruiter naar Leeuwarden. De fokker, instructeur, zanger, entertainer en presentator levert op meerdere fronten een bijdrage. Naast ruiter is de duizendpoot in Friesland te zien als zanger én presentator. "Iedereen doet altijd super zijn best, maar willen we onze sport toegankelijker maken voor het grote publiek, dan moet er meer entertainment bij. Geen gekkigheid, maar gezelligheid en boeiender", vertelt Wesley Mulder.

“Vorig jaar ben ik niet op Indoor Friesland geweest. Ik heb al twee en een half jaar vooral jonge paarden die nog niet toe zijn aan het internationale niveau. Ik wil eerlijk tegenover mijn paarden zijn en de lat niet te hoog leggen. Daarnaast heb ik zelf alles al gezien en wil niet als programmavulling dienen. Indoor Friesland is na lange tijd weer mijn eerste internationale concours en dat vind ik bijzonder. Ik bedoel, je kunt op mindere concoursen je rentree maken”, vertelt Wesley Mulder.

Ruiter en zanger in springweekend

“Tijdens het springweekend zal ik als ruiter actief zijn in de één ster rubrieken met twee paarden die eigenlijk klaar zijn voor het twee sterren niveau, maar dit is een mooi begin. Zowel voor de paarden als voor mezelf. Ook zal ik samen met mijn vader, de Havenzangers 2.0, een optreden van een half uur verzorgen, waarschijnlijk op de laatste avond van Indoor Friesland. Overigens komt mijn vader verder niet kijken als ik moet springen. Dat doet hij bijna nooit en dat vind ik eerlijk gezegd wel eens jammer, maar hij heeft het heel druk.”

Presentator in dressuurweekend

“Tijdens het dressuurweekend zal ik actief zijn als presentator van Horse & Country TV. Ik ga ruiters interviewen, spelletjes met ze doen en de kijkers een blik achter te schermen geven. Meer dan alleen sportbeelden dus, ik wil graag zogenaamde ‘feel good televisie’ brengen.”

Toegankelijker voor grote publiek

Mulder doet van alles en heeft een drukke agenda. Waarom dan maar liefst twee weekenden Indoor Friesland? “Ik vind dat de organisatie meteen bij de comeback vorig jaar weer een heel mooi evenement heeft neergezet en vind het minstens zo mooi dat er in Noord Nederland weer een concours van die allure is. Echter ik vond dat vorig jaar in het weekend van de dressuur en eigenlijk over het algemeen in Nederland de livestream en aanverwante beelden beter en leuker konden. Iedereen doet altijd super zijn best, maar willen we onze sport toegankelijker maken voor het grote publiek, dan moet er meer entertainment bij. Geen gekkigheid, maar gezelligheid en boeiender. Ik heb op alle fronten kennis van de paardensport en wil ook graag meer dan de standaard vragen stellen aan degenen die voor de camera komen. Daarop probeer ik dan ook een eerlijk antwoord te krijgen en niet zoals vaak vooral een politiek antwoord.”

Buiten het boekje

“Simpel gezegd wil ik buiten het boekje gaan en ook het brede publiek meer wegwijs maken in de paardensport. Natuurlijk in de hoop dat ze het dan ook leuk en interessant gaan vinden. Ondanks dat ik springruiter ben, verheug ik me daar dan ook het meeste op. Ik heb helemaal het idee hoe het leuker kan en ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken en wat de reacties zullen zijn.”

Simpeler

Mulder is op meerdere fronten actief in de paardensport. Steeds vaker duikt zijn naam ook in de dressuurwereld op. “Klopt. Ik werd al best veel gevraagd om volgens eigenaren moeilijke problemen op te lossen bij dressuurpaarden. Die ik meestal eigenlijk helemaal niet moeilijk vond, maar die moeilijk gemaakt waren door de ruiter. Ook vond ik dat de dressuursport niet de goede kant op ging. De laatste jaren is deze discipline duidelijk zuurder geworden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We bedrijven de sport allemaal uit liefde voor het paard en dat moet het doel blijven. Natuurlijk is de springsport simpeler, daar is geen discussie mogelijk over de beoordeling, maar toch… ik begon met één dressuurpaard op stal en nu zijn het er al drie. Ook geef ik dressuurles op alle niveaus. Er zijn mensen die daar problemen mee hebben, maar ik vind dat dressuur en springen eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Het probleem zit altijd in de basis. Ook bij piaffe en passage. De paardenwereld moet simpeler worden, anders overleeft onze sport het niet. Springruiters zijn veel makkelijker in hun rijden. Dressuurruiters zijn vaak te veel bezig hoe het eruit moet zien en dat kan niet altijd. Soms is het paard nog niet aan een bepaald niveau toe en moet het nog even wat eenvoudiger.”

Meer dressuur- dan springpaarden

“Ook een verschil tussen spring- en dressuurruiters dat ik graag anders zou zien: springruiters die normaal 1,60 m concoursen rijden, doen ook wel eens een rondje 1,40 m. Voor het ritme en de training. Een Grand Prix-dressuurruiter zal nooit meer een Intermediaire I proef starten. Om het woord simpel nog maar eens te gebruiken, ambities van dressuurruiters liggen soms hoger dan hun eigen kunnen en dan ze mogen verwachten van hun paard. Het moet simpeler. Daarom zet ik me ook heel graag in voor de dressuursport en blijkbaar wordt dat gewaardeerd, want inmiddels ben ik misschien wel meer met dressuurpaarden bezig dan met springpaarden.”

Hoop op luxe positie

Hoe hij zijn drukke leven er over tien jaar uit? “Over tien jaar hoop ik nog steeds paard te rijden en te zingen. Wel hoop ik dat ik dan in de luxe positie zit dat ik wat minder paarden kan doen en meer tijd aan ze kan besteden. Ook hoop ik dat ik op hoger niveau kan rijden. Over dat zingen, dat hoop ik dan nog steeds met mijn vader te kunnen doen. Zingen is zijn passie en ik vind het mooi om dat samen te kunnen doen. Zo goed mogelijk presteren in de paardensport zou ik dan het liefste met alleen maar eigen fokproducten doen. Een eigenaar legt de lat voor een paard soms hoger dan ik zou willen en zelfs verantwoordelijk vind. Dat wil ik niet meer. Ik wil op een zo eerlijk mogelijke manier rijden en laten zien dat de sport leuk is en dat mijn paarden het graag en makkelijk doen.”

Paardensport in ere houden

Ter afsluiting vertelt Mulder: “Tegen iedereen en ook tegen mezelf wil ik zeggen dat we met elkaar en niet tegen elkaar moeten gaan. Ook wil ik voor mezelf het idee hebben dat mijn paarden happy zijn en dat ik graag paard van mij zou willen zijn. Laat iedereen hier aan denken, het is echt nodig om de paardensport ook de komende honderd jaar in ere te houden.”

