West Side Story OLD verkocht aan Ann-Kathrin Linsenhoff

Ann-Kathrin Linsenhoff heeft het Olympisch paard West Side Story OLD (San Amour I x Donnerhall) voor haar dochter Liselott Marie aangeschaft. De Oldenburger-merrie nam onder het zadel van Estelle Wettstein deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon (2018), de Europese kampioenschappen in Rotterdam (2019) en de Olympische Spelen in Tokio (2021).

West Side Story kwam in de herfst van 2012 in eigendom van de familie Wettstein. De toen pas vijftienjarige Estelle kreeg de merrie onder het zadel en maakte in 2016 haar internationale debuut bij de young riders. Datzelfde jaar werd het duo vierde in de kür op het EK in Oliva Nova. In 2018 volgde het debuut in de Grand Prix en samen groeiden ze uit tot een vaste waarde voor het Zwitserse team.

Bron: Eurodressage