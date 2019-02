Wijziging FEI-reglement: nu ook internationaal starten met trens

Op Nederlandse wedstrijden is het in Lichte- en Zware Tour toegestaan op trens te rijden maar op internationale wedstrijden was optoming met stang en trens verplicht. Door een wijziging in het FEI-reglement is daar nu een einde aan gekomen.

Vanaf dit jaar is op één- en tweesterren CDI’s de keuze vrij voor trens of stang en trens. Die vrije keuze geldt ook voor junioren en young riders. Voor deze leeftijdscategorieën geldt in Nederland overigens wel een verplichte optoming met stang en trens.

Op drie-, vier- en vijfsterren CDI’s blijft optoming met stang en trens verplicht.

Bekijk hier het FEI-reglement

Bron: Horses.nl