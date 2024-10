William Matthew en Parijs-paard Mysterious Star uit elkaar

William Matthew vormt niet langer een combinatie met het internationale Grand Prix-paard Mysterious Star (Métall x Fürst Heinrich). Matthew en de elfjarige Oldenburger namen dit jaar voor Australië deel aan de Olympische Spelen in Parijs, waar ze met 69,711% op de 24e plaats in de Grand Prix Spécial eindigden.

“Het einde van een tijdperk. Na zes fantastische jaren samen, met onder andere de Olympische Spelen en vele andere avonturen, is het tijd dat Mysterious Star teruggaat naar zijn ‘mams’ en haar laat zien wat hij allemaal geleerd heeft”, schrijft Matthews op social media. Mysterious Star gaat terug naar eigenaresse Stephanie Göller.

Twee jaar Grand Prix

De internationale Grand Prix-carrière van Mysterious Star en William Matthews begon aan het begin van 2023. Matthews bracht de ruin voornamelijk op CDI’s in Duitsland uit, zoals in Hagen, Aken en Kronberg, maar reed ook een viertal CDI’s op Nederlandse bodem. In Exloo en Kronenberg ging de combinatie in de Grand Prix Spécial over de 70%, met 70,894% als PR. Hun prestaties leidden tot opname in het Australisch team voor de Spelen in Parijs.

Bron: Horses.nl