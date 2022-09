WK-bronzen Fürsten-Look (11) uit de sport

Het was al een tijd stil rondom de Hannoveraanse premiehengst Fürsten-Look (Fürstenball x Londonderry). De hengst won onder Isabell Freese als zevenjarige brons op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden maar dat blijkt nu zowel zijn eerste als zijn laatste wedstrijd geweest te zijn in de internationale sport.

De door Johannes Sabel gefokte hengst was in 2014 kampioen van de zadelkeuring in Vechta en werd in de aansluitende veiling voor 350.000 euro verkocht aan hengstenhouders Lone Boegh Henriksen en Paul Schockemöhle. Vanaf die tijd werd Fürsten-Look gereden door Isabel Freese.

Laatste wedstrijd

Na hun derde plaats op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo verdween Fürsten-Look van het wedstrijdtoneel maar twee jaar later, in 2020, maakte de hengst een geslaagde rentree. Toen scoorde hij een ticket voor de finale van Nurnberger Burgpokal en werd derde in de finale. Dat was de laatste wedstrijd van Fürsten-Look.

Wei en stapmolen

“Helaas heeft Fürsten-Look een blessure die iedere keer terugkomt als we hem weer oppakken”, vertelt Lone Boegh Henriksen aan Eurodressage. “Hij begint altijd heel goed maar na een paar maanden komt de blessure aan zijn voorbeen weer terug. Daarom hebben we besloten om hem overdag op de wei zetten en daarnaast in de stapmolen te laten lopen.”

Bron: Eurodressage