WK-finalist Francis Drake OLD naar Duitse Children-amazone

Sinds oktober afgelopen jaar is de pas dertienjarige Martha Raupach de nieuwe amazone van Francis Drake OLD (Franklin x Don Schufro). De inmiddels zesjarige Oldenburger-ruin werd vorig jaar vijfde in de finale op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden.

Francis Drake kwam op de Elite-Fohlenauktion 2016 voor 82.000 euro in handen van Andreas Helgstrand. Nadat hij zijn sportcarrière op Deense bodem begon, verhuisde hij vorig jaar naar Helgstrand Germany. Met Eva Möller in het zadel won hij de Bundeschampionate-kwalificatie in Okel, maar kort daarna nam haar stalamazone Leonie Richter de teugels over. Met Richter kwalificeerde hij zich vervolgens voor het WK.

Na zijn optreden in Verden nam de belangstelling voor de ruin toe. In de herfst werd hij aangeschaft door de familie Raupach. Dochter Martha nam voor Duitsland al deel aan het Europees kampioenschap bij de Children.

Bron: Eurodressage