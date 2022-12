WK-finalist Get You the Moon naar Ellie McCarthy

De Britse Grand Prix-amazone Ellie McCarthy heeft sinds kort de AWÖ-merrie Get You the Moon (Goldberg x San Amour I) onder het zadel. Met de Duitse Lisa Horler nam de merrie dit jaar deel aan de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden, daar werd ze bij de zesjarigen elfde in de finale.

De 26-jarige Ellie McCarthy reed bij de young riders de Europese kampioenschappen in 2017. In 2021 en 2022 vertegenwoordigde ze Groot-Brittannië op de EK Grand Prix U25, vorig jaar met Sir Lancelot M (v. Lordanos) en dit jaar met GB Londero von Worrenberg (v. Londontime). Met beide paarden maakte ze dit jaar de overstap naar de senioren, in oktober werd ze met Sir Lancelot M op CDI3* Le Mans nog negende in de Grand Prix kür (68,720%).

Toekomstpaard

De nu zesjarige Mooni, zoals McCarthy haar nieuwe aanwinst liefkozend noemt, moet in de voetsporen van Londero en Sir Lancelot gaan treden. De Oostenrijks-gefokte merrie liep dit jaar in de finale van het WK naar een 8,12. Ze kreeg onder andere een 8,5 voor de draf, een 8,4 voor de galop en een 8,2 voor perspectief.

Bron: Horses.nl