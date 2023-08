WK-finalist Nymphenburg’s First Ampere naar Britse jeugdamazone

Het Grand Prix-paard Nymphenburg's First Ampere (Ampère x Weltruhm) heeft een nieuwe amazone gevonden in de Britse Isobel Lickley. De bij meerdere Duitse stamboeken en in Denemarken goedgekeurde hengst won in 2016 brons op de Bundeschampionate en eindigde drie jaar op rij in de top tien op het WK Jonge Dressuurpaarden.

First Ampere begon zijn carrière onder het zadel van Eike Bewerungen, in 2016 nam Tessa Frank de teugels over. Zij stuurde de hengst dat jaar naar brons op de Bundeschampionate en ze werden negende op het WK Jonge Dressuurpaarden, het jaar daarop werden ze zevende op het WK. In 2018 liep First Ampere, gereden door Lukas Fischer, naar de zesde plaats bij de zevenjarigen.

Von Fircks

In 2019 nam Cosima von Fircks, de dochter van Gestüt Nymphenburg’s eigenaar Helmut von Fircks, plaats in het zadel van First Ampere. Na een paar starts bij de young riders volgde een wedstrijdpauze van twee jaar. In 2022 reed de combinatie hun eerste Grand Prix, in 2023 volgden een paar nationale Lichte Tour-starts.

Isobel Lickley

Isobel Lickley vertegenwoordigde haar thuisland in 2016, 2018 en 2019 op het EK pony’s. Met Mount St. John Furstin Fugger (v. Fürst Heinrich) maakte ze de overstap naar de junioren. Het plan is om met First Ampere young riders te gaan rijden.

Bron: Eurodressage