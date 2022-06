WK-finalist Rod Laver naar Kim Brüning

Kim Brüning heeft de teugels van de in Hannover goedgekeurde hengst Rod Laver (Rock Forever NRW x Fidertanz) overgenomen. Met Kim Stegemann in het zadel werd de nu zesjarige hengst vorig jaar tiende in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarnaast won hij een bronzen medaille op de Bundeschampionate.

Brüning rijdt de hengst voor Frank Becker. Hij kocht de door Simone en Thomas Visser gefokte hengst in 2018 voor 70.000 euro op de Hannoveraner hengstenkeuring. Becker liet de hengst, in september 2019 de hoogst scorende dressuurhengst op de Hengstenleistungsprüfung in Adelheidsdorf (8,4 gemiddeld, 9,29 voor de dressuuronderdelen), vanaf de zomer van 2019 door Stegemann rijden. Een jaar later zat Birte Senftleben korte tijd in het zadel, maar daarna vervolgde hij zijn carrière weer onder het zadel van Stegemann.

Bron: Eurodressage