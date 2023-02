WK-finalist Tophøjs Diadora naar Carina Cassøe Krüth

Carina Cassøe Krüth heeft de WK-merrie Tophøjs Diadora (Hesselhøj Donkey Boy x Don Romantic) onder het zadel. De nu zevenjarige merrie werd in 2021 veertiende in de finale op het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met Eric Guardia Martinez.

Diadora is van eigenaresse Siri Evjemo-Nysveen. De Noorse begon haar carrière als polo-amazone, maar is ook actief in de dressuursport. Zo was ze met de KWPN-hengst George Clooney (v. De Niro) actief op internationaal Lichte Tour-niveau. Evjemo-Nysveen liet George Clooney korte tijd rijden door Severo Jurado Lopez, maar ook Diadora stond enige tijd bij hem in training. Vorig jaar zou de Spanjaard de merrie voorbereiden op het WK Jonge Dressuurpaarden, maar hij heeft haar dat jaar niet uitgebracht.

Bron: Eurodressage/Horses.nl