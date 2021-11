WK-finalist Vincent Maranello naar Dong Seon Kim

Hoewel Dong Seon Kim anderhalf jaar geleden nog aankondigde zijn rijlaarzen aan de wilgen te hangen, is in praktijk anders gebleken. De Koreaanse Grand Prix-ruiter maakte in februari dit jaar zijn rentree tussen de witte hekjes en nam zelfs deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Dat de ruiter voorlopig ook nog niet wil stoppen met rijden, blijkt uit zijn nieuwste investering: WK-finalist Vincent Maranello (Blue Hors Zack x Future Cup).

Vincent Maranello doorliep op driejarige leeftijd succesvol de 35-dagen test en was vervolgens met zijn ruiter Thomas Sigtenbjerggaard succesvol in het jonge paardencircuit. Hij nam op vijf- en zesjarige leeftijd deel aan de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2016 werd de toen bij het DWB en Oldenburg goedgekeurde hengst geruind en verkocht naar de Verenigde Staten. Daar liep hij een aantal nationale wedstrijden onder Lauren Asher en Chris von Martels. Via Helgstrand Dressage is Vincent Maranello bij zijn nieuwe ruiter terecht gekomen.

Bron: Eurodressage/Horses.nl