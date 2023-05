WK-merrie Quater Girl naar Juliane Jerich

Juliane Jerich, de schoondochter van Adelinde Cornelissens ex-sponsor Herbert Jerich, is de nieuwe amazone van Quater Girl (Quaterhall x Don Henrico). De tienjarige Hannoveraans-gefokte merrie werd voorheen door Fransman Antoine Nowakowski uitgebracht en nam vorig jaar deel aan het WK Dressuur in Herning.

De Oostenrijkse Juliane Jerich reed in 2018 haar laatste internationale concours. Met onder andee Briar Junior (v. Briar) was ze actief op Grand Prix-niveau. In Quater Girl heeft de amazone een paard gevonden waarmee ze weer kan terugkeren naar het hoogste niveau. “Ik was op zoek naar een wat meer ervaren paard, niet persé eentje die al aan kampioenschappen had deelgenomen. Uiteindelijk is het een nog heel jong paard geworden, dat was in de eerste instantie niet de bedoeling”, vertelt Jerich aan EQWO.net.

Hilberath

Quater Girl liep in 2022 haar eerste internationale Grand Prix-wedstrijden, met als hoogtepunt deelname aan het WK. Via Johnny Hilberath kwam ze bij Jerich op haar pad terecht. “Quaty heeft een geweldig karakter en ze is heel ongecompliceerd. Ze is erg mensgericht en zou het liefst ’s avonds op de bank komen zitten”, aldus Jerich.

