WK-voetballer Jamiro Monteiro koopt EK-gouden Children-pony voor 8-jarige dochter Aleyah

WK-voetballer en NEC Nijmegen-middenvelder Jamiro Monteiro heeft vijfvoudig EK-pony Happy Feet (Tuschinski x Animo) gekocht voor zijn achtjarige dochter Aleyah Monteiro. De inmiddels negentienjarige professor liep met vier verschillende amazones vijf EK's bij de Children. Hij begint nu aan een nieuw hoofdstuk als leermeester en familiepony bij de familie Monteiro.

Savannah Pieters Door

De achtjarige Aleyah Monteiro heeft ook haar moeder Sherine met het paardenvirus besmet. “Door haar ben ik zelf ook enthousiast geworden over paarden en ben ik begonnen met paardrijden. Ik hoop vooral dat Aleyah ontzettend veel van Happy Feet kan leren. Hij heeft zoveel ervaring en heeft al zoveel meegemaakt in de sport. Het lijkt ons geweldig als hij die ervaring nu aan haar kan doorgeven.” De familie Monteiro kwam dankzij de zusjes Noordermeer bij Happy Feet terecht.

Happy Feet bouwde een enorme palmares op bij de Children. Naast nationale successen liep hij met vier verschillende amazones op vijf EK’s: in 2017 en 2018 met Sanne Buijs (twee keer teamgoud en twee keer individueel goud), in 2019 met Senna Evers (teamzilver), in 2020 met Kebie Raaijmakers (teamzilver) en in 2023 met Eliev Verstappen.

Bron: Horses.nl/Persbericht