WK-zilveren No Limit naar Alexandra Sessler

De internationale Grand Prix-amazone Alexandra Sessler heeft de teugels van No Limit (Geniaal x Florestan I) overgenomen. De zesjarige Westfaler-ruin won vorig jaar zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden, toen nog met Simone Pearce in het zadel.

Simone Pearce kreeg No Limit vorig jaar op aanraden van toenmalig eigenaar Eugène Reesink te rijden. Via CDI Samorin kwalificeerde de combinatie zich voor het WK Jonge Dressuurpaarden en Pearce’s sponsoren Thomas en Monika Ritzinger besloten het paard aan te schaffen. Dat bleek een goede zet, want op het WK sleepten Pearce en No Limit zilver in de wacht. Er kwam echter al snel een einde aan de combinatie, omdat Pearce haar werkgever verliet om zelfstandig verder te gaan.

Sessler naar familie Ritzinger

Inmiddels heeft Alexandra Sessler de plek van Pearce overgenomen. De Duitse amazone, die met Dieu d’Amour (v. Dimaggio) en Sir Max (v. St. Mortiz Junior) het WK Jonge Dressuurpaarden reed, is op 1 februari bij de familie Ritzinger begonnen. Zij leidt de jonge paarden, waaronder No Limit, op met het oog op de toekomst van de Ritzingers dochter Sophia.

Bron: Eurodressage