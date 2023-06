Yara Reichert ernstig gewond

Yara Reichert, de amazone van onder andere Springbank II VH en Valverde, is bij een ongeluk ernstig gewond geraakt. Het paard van haar zoon Taran raakte in de (gesloten) trailer op het concoursterrein in Eggenfelden in paniek en trapte de klep open. Reichert stond op dat moment achter de trailer. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze is geopereerd om meerdere breuken te stabiliseren.