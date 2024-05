Yasmin Westerinks Dibert L overleden

Yasmin Westerink heeft afscheid moeten nemen van Dibert L (Vivaldi x Balzflug). De combinatie was vorig jaar geselecteerd voor het EK dressuur voor junioren maar moest toen verstek laten gaan doordat Dibert niet 100% fit was. Van een rentree kwam het niet. Dibert werd zestien jaar.

De door H. Lamers gefokte Dibert L werd als veulen aangekocht door Stephanie Kooijman. Zij bracht hem succesvol uit tot en met de Lichte Tour. In 2019 verkocht Kooijman de ruin aan Annabella Pidgley, die hem uitbracht bij de junioren. Begin 2022 kocht familie Westerink het paard.

Internationale successen

De nieuwe combinatie debuteerde in maart van dat jaar in de internationale sport met gelijk een score boven de 71% in de landenproef in Opglabbeek. Daarna volgende meerdere internationale successen en in het outdoorseizoen van 2023 schoten de resultaten verder omhoog. Zo was er op CDI Tolbert een hattrick met 72,172% in de landenproef, 71,225% in de individuele proef en 75,367% in de kür. In het EK-observatietraject leverden ze constante prestaties en waren daarmee een belangrijke combinatie voor het team. Zover kwam het dus niet.

