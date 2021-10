Yvonne Losos de Muniz vindt nieuw talent in Everdale-merrie

De Olympische amazone Yvonne Losos de Muniz, die met de KWPN-merrie Aquamarijn (United x Gribaldi) succesvol uitkomt in de internationale Grand Prix en daarnaast de KWPN-merrie Felicia (Vivaldi x Polansky) uitbrengt in de Zware Tour, heeft opnieuw een KWPN-merrie aangeschaft. Het gaat om de achtjarige Idwinaretto (Everdale x Johnson).

De door Piet Dolfsma uit Kampen gefokte merrie begon haar carrière in Groot-Brittanië, was vervolgens een periode in eigendom van Gertjan van Olst en vertrok daarna naar Polen. Daar werd Idwinaretto uitgebracht tot en met de Lichte Tour en opgeleid richting de Grand Prix.

Power en beweging

“Idwinaretto is een grote merrie met veel power en ze heeft uitstekende bewegingen”, aldus Yvonne Losos de Muniz over haar nieuwe troef.

Bron: Horses.nl / FB / Van Olst