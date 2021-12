Zaak overleden Grand Prix-paard opnieuw voor de rechter

De zaak van het in 2010 overleden Grand Prix-merrie Donna Asana (Don Schufro x Diamant) komt opnieuw voor de rechter. Donna Asana overleed aan een shock nadat haar dierenarts haar inspoot met een homeopathisch middel. De desbetreffende dierenarts kreeg in januari 2020 door de rechtbank in München een schadevergoeding van 250.000 euro opgelegd, maar ging daartegen in beroep. Dat kan nu in zijn nadeel werken, de eigenaresse eist namelijk de gehele koopsom van 1,75 miljoen euro terug.