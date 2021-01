Zhaplin Langholt na blessureleed weer in training

De WK-bronzen Zhaplin Langholt (Zonik x Stedinger) is weer terug in training. De achtjarige hengst, die in 2018 bij Andreas Helgstrand werd aangeschaft door Charlotte Jorst, liep ruim een jaar geleden een blessure op. "Ik kan niet wachten om deze mega-ster weer de ring in te rijden", aldus Jorst.