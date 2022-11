Zoë Kuintjes door val langs de kant

Zoë Kuintjes staat noodgedwongen langs de kant. De Grand Prix U25-amazone is van een jong paard gevallen en kan daardoor voorlopig niet rijden. Daarmee gaat er ook een streep door CDI Kronenberg, waar ze met Cupido RS2 (Rhodium x San Remo) aan de start zou komen.

“Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Heel jammer want deze week hadden Cupi en ik een internationale wedstrijd in Kronenberg staan waar we dus helaas niet zullen deelnemen”, aldus Zoë Kuintjes die Cupido, het voormalige Grand Prix-paard van Robin van Lierop, sinds afgelopen voorjaar onder het zadel heeft. “Volgend jaar zullen we weer mooie wedstrijd gaan rijden.”

Bron: Horses.nl