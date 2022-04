Zon schijnt weer voor Frank Hosmar en Alphaville

Na de Paralympische Spelen van vorig jaar in Tokio verscheen Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) niet meer in de ring. Het toppaard van Frank Hosmar was ernstig ziek en de prognose was slecht. Maar nu is er goed nieuws: het duo is weer back on track en neemt volgende week deel aan het NK Dressuur.

Frank Hosmar nam Alphaville dinsdag mee naar zijn trainster Adelinde Cornelissen. “Wie had ooit gedacht dat hij weer mee zou gaan naar een training bij Adelinde? Ik had het heel stiekem gehoopt en nu was het dan zover. En hij liep fantastisch. De zon gaat nog een beetje harder schijnen!”, aldus de dolgelukkige ruiter.

Volledig tegen gevoel in

“Alf is doodziek geweest en hij was zo slecht dat ik begin november het advies kreeg om hem te laten inslapen. Dat botste volledig tegen mijn gevoel in. Ik had het idee dat Alf absoluut nog niet klaar was. De reguliere geneeskunde kwam er niet meer uit en toen heb ik contact gezocht met natuurgenezer Rob Jan Zomer”, legt Hosmar uit. “Na vele ampullen en druppels, tot midden in de nacht brokje voor brokje voeren en heel veel liefde mocht ik geleidelijk aan weer gaan trainen en hij is er weer! Volgende week mag hij weer doen wat hij het liefste doet, shinen in de ring. Alphaville is klaar voor het NK.”

Bron: Horses.nl