Zonik One verkocht aan Sarah Runge

Sarah Runge heeft de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Zonik One (Zonik x Depardieu) gekocht. De negenjarige Oldenburger maakte tot voor kort nog deel uit van de erfenis van de vorig jaar overleden Duitse dressuuramazone Katja Willers.

In juni 2020 verkochten toenmalig eigenaren Paul Schockemöhle en Wilhelm Holkenbrink Zonik One aan Willers. De amazone kwam een half jaar daarna onverwachts te overlijden aan de gevolgen van een ongeluk in huis, waarbij ze ernstig hoofdletsel had opgelopen.

Runge

Nu vervolgt Zonik One zijn carrière onder het zadel van Runge. De amazone reed met Dark Dynamic (Don Vino x Hohenstein I) internationaal Grand Prix bij de senioren en met Versace (Flemmingh x Goodtimes) internationaal U25. Runge was tot voor kort gevestigd op Gestüt Erlenhof van de familie Rothenberger, maar heeft haar paarden inmiddels verhuisd naar Holga Finken.

Bron: Eurodressage/Horses.nl