Zware Tour-paard Gregwaard verkocht

Micky Schelstraete vormt niet langer een combinatie met Gregwaard (Florencio x Jazz), die familie Schelstraete samen met Nol en Jeanette Gerritsen van De Dalhoeve en fokker Luuk van Rijn in eigendom had. De 12-jarige ruin is verkocht aan de Nederlandse jeugdamazone Chantal Verdonk.

Gregwaard werd vanaf jong paard opgeleid door Marlou de Ruyter, stalamazone bij De Dalhoeve, en succesvol uitgebracht tot en met de Intermédiaire II. Eind mei 2021 nam Micky Schelstraete de teugels over.

Junioren

Onder Schelstraete was Gregwaard succesvol bij de junioren. Bij hun junioren-debuut wonnen ze gelijk met een A-kaderscore. In augustus 2021 volgde het internationale debuut in Zandhoven en daarna volgden Exloo, Aken en Lier. De hoogste klasseringen behaalde het duo in april 2022 in Kronenberg: overwinningen in de landenproef en individuele proef en de tweede plaats in de kür. Hun laatste CDI reden ze vorig jaar juni in Exloo.

Overige nationale successen zijn onder andere de tweede plaats in de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup van februari 2022 en later dat jaar de vierde plaats op het NK Dressuur.

Liefde op eerste gezicht

“Ik ga Gregwaard zeker missen maar ben heel blij dat hij zijn carrière gaat voorzetten met Chantal. Het was voor beide liefde op het eerste gezicht”, zegt Micky Schelstraete.

Bron: Horses.nl