Zweeds dressuuricoon Briar viert dertigste verjaardag

Het voormalig internationaal Grand Prix-dressuurpaard Briar (Magini x Krocket) is vandaag dertig jaar oud geworden. De KWPN-erkende hengst vormde met Jan Brink jarenlang een vaste waarde voor het Zweedse dressuurteam. Vorig jaar werd de hengst opgenomen in de Gothenburg Hall of Fame.

Briar werd in 1995 op vierjarige leeftijd goedgekeurd bij het SWB en werd aangewezen als dressuurkampioen. Later nam hij met Jan Brink deel aan drie Olympische Spelen. Op de Spelen van 2004 in Athene eindigden ze individueel op de zevende plaats. Vanaf 2002 werd Briar zes jaar op rij Zweeds kampioen. In 2009 ging hij met pensioen.

In 2019 had Briar uit minder dan vijftig KWPN-geregistreerde veulens maar liefst drie Grand Prix-nakomelingen: Briar Junior (mv. Julio Mariner xx), Carlette (mv. Rubiquil) en Certainty (mv. Sultan).

