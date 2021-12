Zweeds EK-paard Lennox overleden

De Westfaals-gefokte Lennox (Laurentianer x Florestan I) is op 22-jarige leeftijd overleden. Met de amazone Cecilia Dorselius in het zadel vertegenwoordigde de ruin Zweden onder andere op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. In 2014 was de combinatie reserve voor de Wereldruiterspelen in Caen.

De door Christoph Thiemann gefokte Lennox maakte in 2011 zijn internationale Grand Prix-debuut op CDI3* Radzionków. Datzelfde jaar namen ze voor Zweden deel aan CDIO5* Aachen en een maand daarna aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Daar werden ze met het Zweedse team vierde.

Ruiterwissel

In 2014 reed Dorselius haar laatste wedstrijd met Lennox en daarna nam Sanna Nilsson de teugels van de ruin over. De combinatie begon hun gezamenlijke carrière in de U25 Grand Prix en won in 2016 teambrons op het EK in Hagen. Van 2017 tot en met 2019 kwam het duo bij de senioren uit.

Bron: Dressprod