Zweedse testwinnaar Devin Franco naar Lövsta Stuteri

Lövsta Stuteri heeft de SWB Bruksprov-winnaar Devin Franco GJ (Vivino x Bon Coeur) van fokker Gustav Johansson gekocht. De hengst was vorig jaar de beste driejarige hengst in de Zweedse verrichtingstest en kwam dit jaar als winnaar uit de bus.

“We volgden Devin Franco sinds vorig jaar en waren erg onder de indruk van zijn prestaties in zowel de SWB Stallion Trophy als de twee verrichtingstesten. Toen Gustaf ons liet doorschemeren dat het mogelijk was om hem te kopen, waren we erg blij met deze kans. Devin Franco is een fantastische hengst en we denken dat hij goed tot zijn recht komt in de Zweedse fokkerij. Zeker voor de fokkers die een iets kleinere hengst, die wel alle kwaliteiten in huis heeft, zoeken”, aldus Malin Cohlin van Lövsta Stuteri.

Veel talent

“Het was liefde op het eerste gezicht”, voegt Lövsta Stuteri’s stalamazone Caroline Darcourt daar aan toe. “Hij heeft zoveel talent en kracht, maar hij is desondanks heel fijn te rijden. Ik kijk er naar uit om hem beter te leren kennen.” De hengst kreeg dit voorjaar van testruiters Theo Hanzon en Philipp Hess een 8,5. “Het is een heel lief, vriendelijk paard. Hij is sensitief en heeft kwaliteit en hij staat goed aan de hulpen. Het was een plezier om hem te rijden en hij werkt graag voor zijn ruiter”, reageerde Hess.

Bron: Horses.nl/Lövsta Stuteri