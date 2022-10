Zwitsers Grand Prix-paard Dandy de la Roche CMF CH met pensioen

Antonella Joannou heeft Dandy de la Roche CMF CH (Dressage Royal x Walt Disney I) uit de internationale dressuursport teruggetrokken. De Zwitserse amazone kocht de ruin op driejarige leeftijd en leidde hem zelf op tot het hoogste niveau. In 2017 vertegenwoordigden ze hun thuisland op de Europese kampioenschappen en een jaar later op de Wereldruiterspelen in Tryon. Afgelopen weekend nam de ruin op de Zwitserse kampioenschappen afscheid van het publiek.

Op de nationale kampioenschappen waren Joannou en Dandy de la Roche succesvol met in 2014, 2016, 2017 en 2020 zilver en in 2015 brons. Tevens werd de ruin in 2020 benoemd tot Zwitsers Paard van het Jaar.

In juni dit jaar liep de vos zijn laatste internationale wedstrijd. Op CDI3* Ornago werd hij derde in zowel de Grand Prix (68,761%) als in de Spécial (68,617%). Vorig jaar kwalificeerden Joannou en Dandy zich nog voor de Europese kampioenschappen in Hagen, maar een dag voor vertrok uit Duitsland, moest de amazone zich afmelden omdat de vos een lichte blessure had opgelopen.

Bron: Eurodressage