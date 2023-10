Zwitsers Grand Prix-paard Smeyers Molberg overleden

Marcela Krinke-Susmelj heeft afscheid moeten nemen van haar voormalig internationaal Grand Prix-paard Smeyers Molberg (Michellino x Rambo). De DWB-ruin, die onder andere deelnam aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en meerdere Europese Kampioenschappen, is 22 jaar oud geworden. Een ernstige koliekaanval werd hem fataal.

Smeyers Molberg werd in Denemarken opgeleid door Sanne Henningsen. De amazone stuurde hem in 2006 naar de zesde plaats op het WK Jonge Dressuurpaarden, een jaar later op zesjarige leeftijd eindigde hij zestiende in de kleine finale op het WK. In 2010 maakte de combinatie hun internationale Grand Prix-debuut en dat jaar werden ze vijfde op de nationale kampioenschappen.

Succesvolle carrière

In december van dat jaar werd Molberg aangeschaft door Krinke-Susmeljs sponsor Irine Meyer. In 2011 volgde het internationale Grand Prix-debuut van Krinke-Susmelj en de ruin. Ze vertegenwoordigden hun thuisland datzelfde jaar nog op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. Ook in 2013 (Herning), 2015 (Aken) en 2017 (Gothenburg) namen ze deel aan het EK. Daarnaast reden ze de Wereldruiterspelen in 2014 (Caen), de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) en de Wereldbekerfinales in 2013, 2016 en 2017. In 2012, 2013, 2016 en 2017 werden ze Zwitsers kampioen.

In 2018 ging Molberg met sportief pensioen. Hij bracht zijn pensioen door op Horsefarm Effingen in Zwitserland.

Bron: Eurodressage