Dressuuramazone Aleksandra Maksakova verruilt Rusland voor Palestina

De Russische Olympiade amazone Aleksandra Maksakova gaat haar dressuurcarrière voortzetten onder Palestijnse vlag. Na de Russische inval in Oekraïne werden Russische atleten geweerd om deel te nemen aan internationale wedstrijden. Voor Maksakova, die al geruime tijd in Nederland woont, reden om niet meer voor haar geboorteland te willen uitkomen. Tegenover Eurodressage vertelt de amazone: "Dankzij de steun van de Palestijnse sportinstanties en in overeenstemming met de FEI-reglementen heb ik deze kans gekregen."

De 25-jarige Aleksandra Maksakova kwam op jonge leeftijd naar Nederland om te trainen bij Anky van Grunsven. Ze nam deel aan de EK’s voor junioren in 2014 en 2015. In 2016 vertrok ze naar België om bij Wim Verwimp opleiding voort te zetten. Na een jaar België ging Maksakove terug naar Rusland, naar de familie Rusakov.

Weer terug in Nederland

Via Spanje en na haar huwelijk met Egor Shchibrik kwam Maksakova terug in Nederland. Het paar heeft hun sportstal in Rucphen. Ondertussen was de KWPN’er Bojengels (v. Samba Hit II) haar toppaard geworden. Met het paard nam ze deel aan het EK U25 in 2020. Door de goede prestaties in de Grand Prix kwam het paar in het Russische team voor de Olympische Spelen in Tokio en het Europese kampioenschap in Hagen.

Palestina

Door de boycot van Russische atleten vanwege de oorlog in Oekraïne kon Aleksandra Maksakova niet meer in de internationale piste binnenrijden. Toen het niet lukte om voor Lithouwen uit te komen, kreeg ze toestemming om voor Palestina uit te komen. Ook haar partner Egor Shchibrik komt nu voor Palestina aan de start. Zo kunnen ze zich gaan voorbereiden op de Olympische Spelen in Parijs.

Bron Eurodressage