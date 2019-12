Dressuuravond op IICH Groningen: ‘Van Fokkerij tot Topsport’

Het Internationaal Indoor Concours Hippique (IICH) Groningen is inmiddels volop bezig, maar volledig nieuw deze editie is de Superhorse Dressuuravond ‘van Fokkerij tot Topsport’ op dinsdag 7 januari 2020. Een initiatief van dressuurliefhebbers Christa Larmoyeur, Marian Staal en Roland Hitze. Zij verzorgen in de Eurohal een avond voor iedereen die van alles wil leren over de weg van Fokkerij naar Topsport.

“Wij zijn momenteel druk bezig met de laatste voorbereidingen richting de Superhorse Dressuuravond, ik denk dat wij echt een leuk avondprogramma hebben kunnen samenstellen met medewerking van vele regionale toppers”, aldus Roland Hitze namens de organisatie. “Zo zullen onder andere in het fokkerij blok topfokker Wim van der Linde, hengstenhouder Marthijs Brouwer en KWPN inspecteur Bart Henstra hun medewerking verlenen.

Een primeur op de Superhorse Dressuuravond is de presentatie van de goedgekeurde hengst Fontaine TN (v.Finest) onder zijn ruiter Bart Veeze, die dit jaar de Pavo Cup heeft gewonnen, zeer succesvol was op het WK Jonge Dressuurpaarden en momenteel elke wedstrijd van de KWPN hengstencompetitie op zijn naam schrijft.”

Alle aspecten van de dressuur

Het grootste gedeelte van de Superhorse Dressuuravond zal worden ingevuld met alle aspecten van de dressuur, de drie Grand Prix amazones Christa larmoyeur, Hester Bischot en Hennie Roffel zorgen voor een unieke samenwerking met een show op het allerhoogste niveau. Er komen meerdere succesvolle jeugdruiters in actie, waaronder de talentvolle Marten Luiten. Verder is er gedurende de avond aandacht voor Leading rein, Spanning bij Ruiter, Working Equitation, Grondwerk en ook zal 4 sterren grand prix jurylid Patricia Wolters haar medewerking verlenen aan deze uniek avond.

Verloting

De voorverkoop van de kaarten is inmiddels begonnen en loopt voorspoedig, iedereen die een ticket koopt ontvangt tevens een lotnummer met kans om op de avond zelf prachtig prijzen te winnen met als hoofdprijs een KEP Italia. Iedereen die vóór 31 december een ticket koopt, maakt teven kans om mee te rijden in een clinic van Christa Larmoyeur. Dit tevens op dinsdag 7 januari 2020 in de fantastische ambiance van het IICH Groningen.

Bron: Persbericht/Horses.nl