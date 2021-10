Dressuurformat Olympische Spelen Parijs bijna identiek aan Tokio

Dressuur op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zal een format hebben dat bijna identiek is aan dat van de Spelen van 2020, met 15 teams van drie ruiters en paarden en 15 individuele plaatsen voor een totaal van 60 combinaties. Dit voorstel van de Internationale Hippische Federatie moet worden beslist op de Algemene Vergadering op 17 november.

Duitsland is het enige land dat tot nu toe officieel heeft voorgesteld om het aantal teams te verminderen tot 12 met vier combinaties, één dropscore zodat een land niet wordt uitgeschakeld als een paard of ruiter zich terugtrekt. Op de Spelen van Tokio stonden in totaal 59 combinaties op de startlijst voor de Grand Prix, maar één van de 15 landen verloor zijn teamplek toen een paard om gezondheidsredenen moest afhaken. De beste acht landen in de Grand Prix gingen door naar de Special om de teammedailles te bepalen.

Specifieke minimale kwalificatiescores, het wedstrijdformat en andere details zullen in de loop van volgend jaar worden uitgewerkt.

Dressuur de kleinste discipline

Met 60 combinaties op de Olympische Spelen is dressuur de kleinste van de drie disciplines op de Spelen, springen de meeste met een totaal van 75 combinaties met 20 teams en eventing met 65 met 16 teams. Net als dressuur bestonden de spring- en eventingteams in 2020 uit drie combinaties en hetzelfde format wordt voorgesteld voor 2024.

‘Spelen Tokio van uitstekend niveau’

Frank Kemperman, in zijn laatste verslag als voorzitter van het FEI Dressage Committee na 12 jaar in die functie, beschreef de Olympische competitie van dit jaar als “van een uitstekend niveau en de ruiters brachten spannende sport. De organisatoren van de Spelen in Tokio hebben geweldig werk verricht en de omstandigheden voor paarden en mensen waren top. Ook alle FEI Officials hebben bijgedragen aan het succes van de Spelen en hier wil ik in het bijzonder de Juryleden noemen, die van velen complimenten kregen voor hun eersteklas jurering. Het is een groot genoegen om te zien dat de nieuwe opzet door iedereen goed is geaccepteerd en uitstekend heeft gewerkt. Alleen enkele kleine details moeten nog worden besproken voor de toekomst.”

Kwalificatie eisen

Het voorgestelde kwalificatieformaat voor de Olympische Spelen van 2024 zoals voorgesteld door de FEI bevat onder meer: Zes beste teams van de wereldkampioenschappen in Herning, Denemarken in 2022; Twee beste teams van Amerika op de Pan-Amerikaanse Spelen van 2023 in Santiago, Chili; Voor de 15 individuele plaatsen tellen de beste vier resultaten op aangewezen kwalificatiewedstrijden van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Bron Dressage News