Dressuurforum: Paardenwelzijn, veiligheid en fairplay zijn en blijven belangrijkste uitgangspunten

Het dressuurforum kwam op 8 juli 2019 voor de derde keer bijeen dit jaar. Punten, die onder andere aan de orde kwamen waren de individualisering in de wedstrijdsport en het opschonen van de reglementen. Daarbij werd vooropgesteld dat paardenwelzijn, veiligheid en fairplay de belangrijkste uitgangspunten zijn en blijven.

Het dressuurforum ziet grote uitdagingen in de toekomst zoals bijvoorbeeld de verdere individualisering in de wedstrijdsport. Deze maatschappelijk brede ontwikkeling heeft consequenties voor de beleving en de aantrekkelijkheid van de paardensport. De uitdaging is om, in samenwerking met wedstrijdorganisatoren en officials, de wedstrijd weer een fantastische beleving te laten zijn voor iedereen. Het behalen van winstpunten is maar een onderdeel van deze beleving. Het moet iets zijn waar je graag aan wilt deelnemen of bijdragen, in welke rol dan ook, omdat je je kunt verbeteren of dat je het gewoon leuk vindt. Aandachtspunt is nu hoe dat georganiseerd kan worden.

Reglement

De reglementen worden ook onder de loep genomen. De afgelopen tientallen jaren is de wedstrijdsport wel ingewikkeld gemaakt. Een aantal jaar geleden is begonnen met het opschonen van de reglementen en dit de KNHS voortzette. Paardenwelzijn, veiligheid en fairplay zijn en blijven de belangrijkste uitgangspunten van de reglementen en de opleiding en bijscholing van de officials is een heel belangrijk aandachtspunt.

Positieve feedback

De wijze van beoordelen van onze dressuurproeven en mogelijkheden om te kijken naar een ander soort beoordelingssytematiek kwamen ook aan de orde. Deskundig beoordeeld worden door juryleden is waarvoor veel dressuurruiters wedstrijden rijden. Er is steeds meer behoefte aan meer onderbouwing van de cijfers die op je protocol staan zodat je met deze tips thuis verder kunt trainen. Hierbij werd dan ook gesproken over het positief feedback geven na afloop van de proef.

Lees het hele verslag hier

Bron: KNHS